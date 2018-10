Klopp in Liverpool und Tuchel in Paris sind gebunden, Sammer hat mit Bezug auf seine Gesundheit eine Rückkehr ins Traineramt immer wieder ausgeschlossen. Und auch die Bundesliga bietet keine echte Alternative zu Löw: Nagelsmann, der am ehesten ins Profil passt, fehlt die Erfahrung. Wenger hätte zwar Zeit, ist mit 68 aber nicht der Richtige für einen Neustart.