Mehr als 50.000 Menschen haben in Bayern mit ihrer Unterschrift gefordert, dass die Mieten sechs Jahre eingefroren werden. Trotz dieses klaren Signals zieht der Freistaat sich jetzt reichlich feige aus der Verantwortung – und will das Volksbegehren Mietenstopp nicht zulassen. Und das in Krisenzeiten, in denen eh schon zu viele Mieter um das Dach über ihrem Kopf bangen.