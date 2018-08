Zugegeben, ich war anfangs skeptisch, ob das was wird mit den MVG-Radln. Inzwischen nutze ich das MVG-Rad selbst gern, wenn ich zuvor mit der U-Bahn unterwegs war. Dann ist das Radl praktisch – eben weil man es an einer Station abholen kann – die man leicht findet – und am Ziel am Straßenrand abstellen kann. Diese Kombination macht das MVG-Rad attraktiv.