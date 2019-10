Der große Verlierer dieser Leichtathletik-WM: der Sport. Eine gespenstisch leere Arena, in der die Stimmung wohl Stadionverbot hatte. Klimatische Bedingungen, die die Athleten an den Rand des Kollapses brachten – und darüber hinaus. Der Testlauf drei Jahre vor der Fußball-WM an gleicher Stelle hat schonungslos offenbart, wie falsch die Vergabe dorthin war. Da können die Verbände – eher Interessenverbände – noch so gerne darüber schwadronieren, wie wichtig es ist, den Sport in nicht so sportaffine Nationen zu exportieren, wie sehr man mit dem Sport sportliche Werte vermitteln würde, man autokratische Länder so gegenüber demokratischen Werten öffnen würde, die Realität sieht anders aus. So gerne wird erklärt, dass der Sport sich aus der Politik heraushalten soll, und doch macht man Politik, wenn man Events an Nationen vergibt, deren Menschenrechtsverletzungen bestens dokumentiert sind.