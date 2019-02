So, so – 55 Kilogramm Lebensmittel pro Jahr werfe ich also weg? Nein, hier irrt die amtliche Statistik, ich werfe nämlich, von Schalen, Abschnitten oder Knochen mal abgesehen, so gut wie gar nichts weg. Warum? Reine Erziehungs- und Einstellungssache. Hilfreich ist freilich auch ein pragmatischer Ansatz. Was spricht dagegen, einmal die Woche ein Restlessen zu veranstalten? Oder „kreativ“ zu kochen, bevor’s im Kühlschrank gammelt? Gröstl oder Aufläufe sind echte Resteverwerter.