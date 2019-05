AZ-Kommentar Kurz vor Sturz: Der "Wunderwuzzi" als Getriebener

Bundespräsident Van der Bellen: Kluger Moderator der Krise

All dies findet statt in einer Gemengelage, in welcher die Parteien bereits im Kampfmodus sind für die Neuwahlen im Herbst. Das lässt eine Schlammschlacht befürchten, wo Läuterung gefragt ist. Und es macht die nicht erst seit dem Ibiza-Video überfällige Wiederherstellung von Vertrauen und Glaubwürdigkeit so schwierig. Es ist dies aber auch die Stunde des Staatsoberhauptes, das diese Krise moderieren muss. Alexander Van der Bellen tut dies - mit den genau richtigen Worten an das Land und seine Menschen, entschlossen, besonnen, staatsmännisch. Man mag sich gar nicht erst vorstellen, dass der im damaligen Wahlkrimi unterlegene FPÖ-Politiker Norbert Hofer an Stelle von Van der Bellen in der Hofburg sitzt.