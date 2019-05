Das Rathaus ist derzeit in Geber-Laune. Klar, die öffentlichen Kassen sind voll. Und vor allem: Der Wahlkampf für die Kommunalwahl 2020 nimmt Fahrt auf – und das schon lange, bevor die ersten Wahlplakate in der Stadt hängen. Erstaunlich ist, dass dieses Mal in dieser Gemengelage ganz gute Ideen herauskommen: Kostenlose Freibadbesuche für Münchner Kinder, kostenlose Kindergärten, viele günstige Fahrkarten im MVV – all das ist ja nicht nur jeweils ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass die Politik verstanden hat, sich nicht nur um Straßen, Hochkultur, symbolische Riesen-Bauprojekte kümmern zu müssen. Sondern zuvorderst um die ganz normalen Münchner.