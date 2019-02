Gegen Liverpool ging sein Konzept voll auf, hinten stand die Null. Vorne auch. Falls Pep Guardiola die Partie gesehen hat, muss er verzweifelt sein. So wenig war Bayern an Offensivfußball interessiert. Dass ein schönes, dominantes Spiel allerdings keinen Champions-League-Titel garantiert, weiß Guardiola aus seiner Münchner Zeit. Und aus dem April, als Pep mit Manchester City im Viertelfinale 0:3 in Liverpool unterging. Kovac holte ein 0:0, er hat von 18 K.o.-Spielen seiner Trainerkarriere nur eines verloren. Zufall ist das nicht. Sondern ein Trumpf der Bayern fürs Rückspiel.