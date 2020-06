Vor ein paar Monaten ging ich mit einem Freund in die Frauenkirche. Er war lange nicht mehr in einem Gottesdienst gewesen, doch nachdem ein Familienmitglied verstorben war, wollte er doch wieder in die Kirche gehen. Ich bestärkte ihn, denn ich hatte zu schwierigen Zeiten oft Trost im Gottesdienst gefunden. Doch der Gottesdienst, den wir besuchten, spendete keinen Trost.