Wenn eine Kanzlerin ein Flüchtlingsheim besucht und mit den Bewohnern spricht, ein Ministerpräsident in eine Moschee kommt (in beiden Fällen: oder eben lange Zeit nicht), hat das eine große Symbolik. So wie beim Münchner CSD, der von einem OB angeführt wird, der das Rathaus für eine große Party öffnet. Das war, als Christian Ude diese Traditionen begründete, eine große Geste. Und ist auch heute noch sehr richtig. Die Stadt zeigt gegenüber der großen Münchner Community Selbstverständlichkeit, aber auch Solidarität.