Zum Glück gibt es einen sehr wirksamen Impfstoff gegen Masern, die alles andere sind als eine harmlose Kinderkrankheit. Das Problem sind nicht die berühmten Hautflecken oder das hohe Fieber, sondern die schweren Komplikationen, die gar nicht so selten auftreten und sogar bis zum Tod des Patienten führen können. Angesichts dieser Risiken ist es erschreckend, dass sich in Deutschland so viele Menschen nicht gegen Masern impfen lassen und sogar ihren Kindern diesen Schutz verwehren. Ob aus Unkenntnis oder der Angst vor Impfschäden, die statistisch äußerst selten vorkommen. Deshalb ist es gut, dass die Politik diskutiert, wie die Impfquote verbessert werden kann.