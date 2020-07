Die IAA selbst hat die Messlatte sehr hoch gehängt. Man will weg vom Image der PS-Protz-Show, an vielen Orten in der Stadt über die grüne Mobilität der Zukunft diskutieren. Das soll modern klingen, zeitgemäß. Ob die IAA den hohen Anspruch einlösen kann, viel Auto-kritisches zulässt? Die Münchner werden es sehen.