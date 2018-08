AZ-Kommentar Hotel-Neubau am Hauptbahnhof: München verliert

Es gibt Münchner, die lieben den bunten, wuseligen, leicht ranzigen Charme des Bahnhofsviertels. Denken gerne zurück an die Abende in der Bruchbude Café Gap, die Nächte im Import-Export, kaufen Plattennadeln in der Landwehrstraße und Gemüse in der Goethestraße. Anderen ist das Viertel zu schmutzig, zu chaotisch, zu laut. Münchner, die dort Bedarf an noch mehr Hotels sehen, dürfte es hingegen keine geben.