München - Fußball in Giesing ist eine sichere Angelegenheit. Die Ultras der Löwen halten sich strikt an ihren Kodex: kein Ärger in ihrem Viertel. So war das auch am Samstag, beim Spiel gegen die ungeliebten Mannheimer. Umso ärgerlicher, dass es trotzdem zu einem Zwischenfall gekommen ist und auch Kinder hineingezogen wurden. Und das durch grobe Schnitzer beim Sicherheitskonzept.