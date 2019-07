Wer zu einer Wahl geht, will eine Wahl haben. Und eine Wirkung. Im Fall des Bürgerentscheids um das Heizkraftwerk hatte man eine theoretische Wahl. Verstanden haben sie wohl viele nicht so genau. Und Auswirkungen hat das Ganze nun auch keine. So tut man der Direkten Demokratie keinen Gefallen. Wer im November 2017 lieber zum Bürgerentscheid gegangen ist als zuhause zu bleiben, darf sich für dumm verkauft fühlen.