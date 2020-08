Die Innenstadt wird immer gesichtsloser

Bei den eigenen Gewerbeflächen ist man im Rathaus offenbar mit der Erkenntnis noch nicht so weit. Anders ist die CSU-Idee, aus Münzinger die Touristen-Information zu machen, nicht erklärbar. Die Innenstadt wird immer gesichtsloser, die selben Ketten wie in allen anderen Städten prägen das Bild. Zudem befürchten Experten durch Corona ein in München nicht gekanntes Szenario: trostlose Leerstände in der Innenstadt. Die Möglichkeiten der Stadt, dem entgegenzuwirken, sind sehr begrenzt.