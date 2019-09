Die Münchner könnten am Sonntag oder um fünf vor acht am Abend mal noch eine Semmel an der U-Bahn holen. Vor allem aber lehrt die Erfahrung aus anderen Städten: Wo Personal am Bahnsteig ist – und seien es "nur" die Verkäufer eines Bäckers – steigt das Sicherheitsgefühl.