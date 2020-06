Denn in der aktuellen Saison hat die Entwicklung der Mannschaft stagniert. Ein verlorenes Jahr für die Bayern. Zumal – mit Ausnahme von Monroe – die meisten Neuzugänge die Erwartungen nicht erfüllten. Josh Huestis und DeMarcus Nelson sind längst wieder weg, Monroe wird wohl nicht zurückkommen. Die Mannschaft wird zur neuen Saison also zwangsläufig ein neues Gesicht und möglicherweise auch einen neuen Headcoach bekommen müssen, um in der Euroleague wieder angreifen sowie in der Bundesliga den Meistertitel zurückholen zu können. In Zeiten der Corona-Krise alles andere als einfache Aufgaben für die Verantwortlichen.