Und so sollte man sich über die sehr richtige Idee, gerade in diesem Sommer Parkplätze in Caféflächen umzuwandeln, nicht zu früh freuen. Jetzt muss die Idee im Alltag bestehen gegen KVR, Nachbarschaften, Bezirksausschüsse. All jene also, die traditionell nicht mehr, sondern weniger Freiheiten für die Gastro wollen. OB Dieter Reiter kann sie jetzt im Streitfall übergehen. Er muss es halt auch machen.