Aber vom Betreiber hörte man, dass es mit den Hauseigentümern Ärger gibt. Sollte das Kino schließen, wird es nur Verlierer geben: die bisherigen, tapferen Betreiber, aber auch die Hauseigentümer. Was bitte soll in diesen denkmalgeschützten Filmtheaterräumen anderes sein als großes Kino? Ein weiterer Club am Beginn der Partymeile Sonnenstraße? Ein Drogeriemarkt wie im alten Tivoli? Alles überflüssig.