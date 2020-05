Anderes bleibt befremdlich. Warum etwa hat Söder (und nicht nur er) eine Exit-Diskussion so lang für unangebracht und sogar schädlich erklärt, obwohl sie doch so dringend war und nun endlich von ihm selbst mit angestoßen wird? Und wie will er die Willkür erklären, mit der die Staatsregierung in den vergangenen Wochen manches erlaubt und anderes verboten hat? Man denke an die Öffnungsregeln für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Ladenfläche. Oder daran, dass Friseure wieder arbeiten dürfen, Kosmetiker aber immer noch unbezahlt im Wartestand ausharren.