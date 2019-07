Froh wird sie sein über ihre mehr oder weniger ehrenhafte Entlassung als Verteidigungsministerin. Zwischen Berateraffäre, Gorch-Fock-Schlamassel und Haltungsproblem lavierte Ursula von der Leyen die letzten Monate zunehmend hilflos in ihrem Amt. Jetzt also Brüssel. Das kennt die CDU-Frau, dort hat sie die ersten 13 Jahre ihres Lebens verbracht. Sollte es am Ende wirklich so kommen, wie es die 27 Staats- und Regierungschefs gerne hätten, wird die Rückkehr in die belgische Hauptstadt als Kommissionspräsidentin der Höhepunkt in der langen politischen Karriere der Ernst-Albrecht-Tochter werden.