Es wird ein seltsames, befremdliches, ungutes Gefühl sein, in den kommenden Wochen, vielleicht Monaten Spitzenfußball ohne Zuschauer zu erleben. In erster Linie ist es schade für die Fans selbst, die ohne das Live-Erlebnis im Stadion auskommen müssen, die sich vielleicht schon lange auf eine Partie gefreut haben – und nun vor dem Fernseher hocken statt ihrer größten Leidenschaft nachzugehen. Gleichzeitig werden Klubs und Spieler erfahren, wie wichtig und unverzichtbar die Ultras in den Kurven doch sind, dass erst sie den Fußball zur größten Alltagskultur dieses Landes machen.