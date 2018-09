"Politik ist die Kunst des Möglichen", hat Otto von Bismarck einmal gesagt. Natürlich, in der schönsten aller Welten wäre es so, dass die Kanzlerin dem türkischen Präsidenten einmal so richtig die Meinung geigt. Was in aller Welt Recep Tayyip Erdogan sich dabei gedacht habe, als er die Moralkeule gegen Deutschland schwang und von "Nazismus" und "Faschismus" faselte.