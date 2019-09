München - Der Carsharing-Anbieter "Share Now" hat seine E-Flotte vergrößert. Klingt erstmal gut. Doch die Gruppe an Nutzern wird dadurch nicht wachsen. Einer Studie der TU München zufolge sind das vor allem gut verdienende 25- bis 35-Jährige, die innerhalb des Mittleren Ringes wohnen. Also die Münchner, die schon von einem recht gut ausgebauten ÖPNV-Netz profitieren.