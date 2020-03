Uefa müsste ein Zeichen gegen Kommerz setzen

Das Eröffnungsspiel ist für den 12. Juni angesetzt. In Rom, der Ewigen Stadt, die schon so viel erlebt und gesehen hat. Die Chance, dass bis dahin die Corona-Problematik gelöst ist, tendiert gegen null. Und selbst wenn: Italien – und nicht nur Italien – wird in Schockstarre sein, wird Trauer tragen, wird seine Opfer beklagen. Die europäische Fußball-Union Uefa muss ein Zeichen setzen: Dass es eben nicht um Kommerz und Geld geht, sondern die Menschen. Eine Absage – oder Verschiebung – der EM ist alternativlos. Ein vermeintliches Fußballfest zu zelebrieren, wäre ein unsägliches, ein beschämendes Schauspiel.