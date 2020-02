Das war zu seiner Zeit als tonnentretender Spieler so, das war in seiner nicht langen und nicht erfolgreichen Münchner Trainer-Liaison so. Klinsmann war immer eine Ich-AG – mit allen Vor-, aber auch Nachteilen, die so eine Geisteshaltung mit sich bringt. Zweifel begleiteten Klinsmanns Werdegang immer: Als Spieler, als Trainer, aber auch als Mensch.