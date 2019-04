Neues schaue ich mir aus der Ferne an, ich muss nicht die Erste sein, die einen E-Rollerunfall baut. In Tel Aviv gleiten die Anzugträger durch die Straßen, überholen auf den Radlwegen und gehören fest zum Stadtbild. In Thessaloniki sah ich einen Mann einen E-Roller von der Promenade ins Meer kicken, was die Gemüter der um ihn Prominierenden nicht erhitzt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kickende Radfahrer war.