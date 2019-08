Damit das E-Scooter-Chaos in München bald ein Ende hat, müssen strengere Regeln her! Das hat die Rathaus-CSU richtig erkannt. Doch da die Stadt nur begrenzt eingreifen kann, müssen Betreiber ihre Kunden in den Regress nehmen. Auch, um sie vor sich selbst zu schützen. Denn E-Scooter, die mitten auf dem Bürgersteig stehen, nerven zwar. Aber sie sind noch das geringere Übel.