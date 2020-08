Nun soll also doch ein Alkoholverbot her – und sogar die Plätze will die Stadt dichtmachen. Der Lockdown aus dem Frühjahr lässt grüßen. Dass die Stadt das Problem erst ernsthaft angeht, wenn der Sommer eigentlich schon fast wieder vorbei ist? Geschenkt! Dass die Anwohner am Gärtnerplatz genervt sind von dem Lärm, ist verständlich. Andererseits: Ein Betretungsverbot wird das Problem nicht lösen, sondern es nur verlagern. Die Clubs sind zu, die Jugendlichen in diesem seltsamen Jahr (fast) ohne Schule noch rastloser als sonst. Dann sitzt man eben nicht mehr mit seinem Bier, sondern zieht damit um die Häuser (und versteckt es, wenn man einen Streifenwagen sieht).