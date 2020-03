Die Stadtratswahl 2020 wird als eine sehr seltsame Wahl in die Geschichte eingehen. Das steht schon fest. Wahlkampf? In der heißesten Phase kurz vor dem großen Tag still wie nie, quasi ausgesetzt. Der Wahlabend? Ohne Partys, gemeinsames Bangen der Parteifreunde oder Jubelbilder, wenn Sieger von der Bühne winken.