AZ-Kommentar Die Arbeitswelt hat sich verändert

Wichtiger wäre aber tatsächlich eine Freigabe der Ladenschlusszeiten an den Werktagen. Warum soll in München nicht gehen, was in anderen Großstädten Deutschlands funktioniert? Lasst die Händler selber entscheiden, wann sie öffnen. Gerade die kleinen Geschäfte werden schnell herausfinden, was sich für sie lohnt. Gab es in den anderen Bundesländern ein riesengroßes Sterben kleiner Läden? Sind dort alle Angestellten von Supermärkten und Co. Geknechtete? Wohl kaum. Vermutlich muss niemand um 22 Uhr Pullover kaufen, aber ein Abendessen vielleicht schon.