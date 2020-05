Untergiesing ächzt. Wohnungen werden zu teuer, aus Stüberln Architektur-Büros oder teure Restaurants, es bleibt immer weniger Raum für normales Leben. Die Stadt will das Halle-2-Areal nun dem Abfallwirtschaftsbetrieb geben. Für den hätte es bessere Lösungen gegeben als direkt an den Isarauen, mitten in Untergiesing, wo es in so vieler Hinsicht immer enger wird. Die Stadt verpasst die Chance, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Oder eben ein unkommerzielles Zentrum, das hier sehr gut hingepasst und funktioniert hätte.