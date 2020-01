Er hatte das, was die Amerikaner "cocky" nennen und was im Deutschen mit "großspurig" nur ungenügend beschrieben ist. Denn "cocky" hat keineswegs nur eine negative Bedeutung in den USA, sondern es schwingt auch immer eine Portion Respekt, ja Bewunderung mit, wenn man eine Person so bezeichnet. Kobe Bryant war "cocky". Ich durfte die spätere Basketball-Ikone 1995 in Barcelona anlässlich eines Turniers seines Sponsors Adidas bei einem Interview kennenlernen. Also, da saß ein 17-jähriger Schlaks vor mir – der nächste Superstar der NBA, da waren sich die Experten einig. Ich fragte mich insgeheim: Was soll mir der schon groß erzählen? Was hat der schon erlebt? Ich sollte mich täuschen.