AZ-Kommentar Das München-Jahr 2018: Proteste und Preise

Parteipolitisch der große Profiteur: die Grünen, die auf dem Weg sind, sich als stärkste Kraft festzusetzen. Grüne Direktmandate? Vor ein paar Jahren war das nur in den alternativsten Ecken des Landes denkbar, in Freiburg oder Berlin-Kreuzberg. Nun also München. Und die zahnlos gewordenen Grünen passen ja tatsächlich irgendwie her zu den Frühstücks-Cafés, den Bio-Märkten, den genervten Radlern, die in der Innenstadt viel zu wenig Platz haben.