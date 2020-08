"Mes que un Club" – "Mehr als ein Klub". Das legendäre Vereinsmotto des FC Barcelona beschreibt ziemlich genau, was die Beziehung zwischen Lionel Messi und dem katalanischen Spitzenklub knapp zwei Jahrzehnte lang so außergewöhnlich machte. Nicht nur wegen der exorbitanten Gehälter, zuletzt angeblich 35 Millionen Euro netto (!) per annum, die dem Argentinier dort gezahlt wurden, war es nie ein normales Arbeitsverhältnis – die Blaugrana waren für Messi eine Ersatz-Familie.