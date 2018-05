Und noch ein Gedanke zum Abschluss: Was wäre denn besser gewesen, hätte man das Derby am Wochenende (wie vom FC Bayern geplant) in der Arena gespielt? Zehntausende Fans wären auf einer U-Bahn-Linie nach Fröttmaning gefahren – quer durch Schwabing, wo übrigens auch viele Münchner im Alltag mit Fußball-Fans in den Bahnen konfrontiert werden. Es hätten sich auf der unübersichtlichen Esplanade Rote und Blaue vermischt, alle wären sofort nach dem Spiel wieder zur Bahn gedrängt, weil niemand sich noch auf gemütliche Bierchen in der Nachbarschaft aufhält., Fangruppen hätten sich genauso davor und danach in der Innenstadt aufgehalten - und sich genauso provoziert. Was besser gewesen wäre? Eigentlich nichts.