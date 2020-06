Man spricht von einer gesunden Skepsis, die man diesem oder jenem gegenüber haben sollte. Die Deutschen sind skeptisch gegenüber der neuen Corona-Warn-App der Bundesregierung, das belegt eine ARD-Umfrage. Knapp 40 Prozent geben an, die App nicht nutzen zu wollen (unter den AZ-Online-Lesern sogar über 50 Prozent, Stand: 15.6. 20 Uhr), was wiederum fast die Hälfte mit Datenschutz, Überwachung oder Persönlichkeitsrechten begründet. Diese App-lehnung erscheint allerdings eher ungesund, denn die Menschheit hat bislang keine einzige wirksame Waffe gegen das Coronavirus in der Hand, sieht man einmal von den hinlänglich bekannten, radikalen Beschränkungen ab, die katastrophale sozioökonomische Schäden nach sich ziehen.