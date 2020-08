Doch Corona hat auch verdeutlicht, dass der Freistaat die Entwicklung nicht allein verschlafen hat. Überall im Land dürften Eltern mit Grauen an die Homeschooling-Monate zurückdenken. An fehlende Laptops, wackelige Verbindungen, mangelhafte Angebote zum digitalen Lernen und abgestürzte Server. Im Homeoffice lief es oft nicht besser. All das zeigt: In Sachen Digitalisierung besteht dringender Handlungsbedarf. Überall. Nicht nur – aber auch – in Bayern.