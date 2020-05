Tut die Politik dies nicht, überlässt sie das Feld ausgerechnet all jenen, die weniger an einer sachlichen Auseinandersetzung, geschweige denn Lösungsfindung interessiert sind, sondern ausschließlich daran, ihr eigenes Süppchen zu kochen und die Spaltung der Gesellschaft weiter voranzutreiben: Rechtspopulisten, die sich längst in Stellung gebracht haben und „in Sorge um den Rechtsstaat“, der ihnen sonst ja eher lästig bis verhasst ist, aus allen Rohren abfeuern, oft in trauter Verbindung oder inhaltlicher Verschränkung mit Verschwörungstheoretikern, ignoranten Egoisten oder missionarischen Impfgegnern. Und das kann keiner wollen.