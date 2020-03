An der Notwendigkeit dieser Schuldenausweitung zweifelt in dieser Sondersituation niemand. Wohl aber fühlen sich diejenigen bestätigt, die auch schon vor Corona der Meinung waren, dass Sparen unnötig und Schuldenmachen in Zeiten der Null- oder Negativzinsen das Gebot der Stunde wäre. War also das Festhalten der Finanzminister im Bund, in Bayern und manch anderen Ländern an der "schwarzen Null" unnötige Selbstkasteiung? Ist jetzt sowieso alles perdu?