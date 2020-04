Corona: Wenn die Statistik plötzlich ein Gesicht bekommt

Seine Stimme klang wie immer. In Großhadern sei er, berichtete er, alles gut, ich solle mir bloß keine Sorgen machen. Er habe Corona. Sonntag in die Klinik, Intensivstation, künstliches Beatmen, künstliches Koma. Er – selbst Mediziner, Nichtraucher, Wenigtrinker, keinerlei Vorerkrankungen – habe es sich wahrscheinlich beim Skifahren in Tirol eingefangen. Knapp sei es gewesen.