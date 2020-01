Zweitens sind auch die neuen Elektroauto-Angebote nicht unbedingt eine gute Nachricht. Klar, sie verpesten die Münchner Luft nicht zusätzlich. Doch die Debatte hat sich verändert. In dieser Stadt geht es immer mehr um die Frage, was mit dem knappen Platz geschieht. Und wo E-Autos parken, ist der Platz auch verloren. Für Café-Stühle, Parkbänke, Bäume, spielende Kinder. Also: verloren für eine lebendige Stadt.