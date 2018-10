AZ-Kommentar Brexit-Ausstieg: Fehler korrigieren!

Allein die Zahl der Protestierenden in London, die eine erneute Abstimmung fordern, ist beeindruckend. Aber ob sie an der Haltung von Premierministerin Theresa May etwas ändern wird? Mit ihrer Begründung, dass ein zweites Referendum den demokratischen Prozess untergraben würde, hat sie grundsätzlich recht. Man kann nicht immer wieder neu abstimmen lassen, bis endlich das bevorzugte Ergebnis herauskommt.