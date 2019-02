Die Bayern verteidigen auch sich selbst zu offensiv. Siehe Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der am Samstag einen Fehler ohne Not beging. Wie Mats Hummels in Berlin. Hier ohne Rückspiegel, dort ohne Weitblick. Salihamidzic hat nach dem Angriff von Sky-Experte Didi Hamann gegen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski die Abteilung Gegenattacke ausgerufen. Was sein gutes Recht ist.