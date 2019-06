Auf der einen Seite Muskelberg Anthony Joshua, dessen Körper aussieht, als habe ihn ein Bildhauer der Antike in Stein gemeißelt. Auf der anderen Seite Andy Ruiz jr. mit einer Physis, die darauf schließen lässt, dass er mehr Zeit in Fast-Food-Läden zubringt als in Trainingshallen. Selten in der Boxgeschichte sah ein Kampf vorentschiedener, ungleicher aus als dieser.