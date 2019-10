Sie haben ihn lieb gewonnen, ihren Wessi-Landesvater Bodo Ramelow. Das Geheimnis seines Erfolges. Er regiert Thüringen pragmatisch, obwohl selbst ein Mann der Widersprüche: Kirchgänger und Sozialist, Legastheniker und Ministerpräsident. Mit allen diesen Facetten seiner Persönlichkeit geht der 63-jährige Niedersachse offen um. Das mögen die Menschen in Bayerns Nachbarland offensichtlich so sehr, dass beinahe jeder Dritte ihn in seinem Amt bestätigt hat.