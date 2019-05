Mehr Bio-Lebensmittel als Bio-Käufer

Zum Beispiel dieses: Wer wird die ganzen Bio-Lebensmittel kaufen, die demnächst auf den 30 Prozent Bio-Ackerland angebaut werden (müssen)? Nach den letzten Erhebungen 2017 lag der Anteil von Bio-Lebensmitteln am Gesamtmarkt deutschlandweit bei mickrigen 5,4 Prozent. Selbst wenn man davon ausginge, dass es bei Obst und Gemüse in Bayern doppelt so viel wäre, bliebe die Frage: Wohin mit den restlichen 20 Prozent Bio-Obst und -Gemüse?