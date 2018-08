Marco Hiller bleibt TSV 1860 treu

Es ist eine Hingabe, die über München hinaus Schule machen sollte. Hiller hat sich dazu entschieden, langfristig seine Perspektive bei den Sechzgern zu suchen. Bei jenem Verein, in dem er ausgebildet wurde. Bei jenem Klub, in dem er sich zu Hause fühlt. Dabei gilt der 21-jährige Torhüter als begehrt. Und aktuell ist er hinter Hendrik Bonmann nur Ersatz. Nach AZ-Informationen sollen sich in dieser Transferperiode auch Zweitligisten mit seiner Verpflichtung beschäftigt haben.