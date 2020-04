Alle darstellenden Künstler und Musiker werden in jedem Exit-Szenario aufgrund der Kontaktbeschränkungen bis weit in den Herbst von Veranstaltungsverboten und massiven wirtschaftlichen Einbußen besonders betroffen sein. Man sollte sich auch nicht allzuviele Illusionen darüber machen, wie freudig das Stammpublikum mit Mundschutz Streichquartette im Gasteig mit 250 anderen Hörern auf Distanz hören will.